Paulo Cafôfo entregou novos materiais didácticos às salas de aula inovadoras do concelho

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, e a Vereadora Madalena Nunes, que tem o pelouro da Educação na Autarquia, deslocaram-se, esta manhã, às escolas EB1/PE Ribeiro Domingos Dias (Sta. Maria Maior) e EB1/PE do Livramento (Monte), para entregar os novos equipamentos didácticos às salas inovadoras, equipadas pela Autarquia no início deste ano lectivo, de acordo com o projecto de autonomia e flexibilidade curricular que o Ministério da Educação lançou este ano, e que ambas as escolas integram.

Paulo Cafôfo começou por sublinhar a satisfação da Autarquia pela concretização deste projecto, que está a cumprir “todas as expectativas”, e ressalvou “o compromisso municipal de assegurar o equipamento didáctico mais variado possível, no sentido de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que estas crianças possam aprender mais e melhor”.

As salas de aula inovadoras são uma das grandes novidades deste ano no Funchal. No entanto, para implementar este projecto do Ministério da Educação, foi necessário criar condições para que algumas salas de aulas pudessem ter novas lógicas de aprendizagem. De acordo com Paulo Cafôfo, “foi isso que fizemos, com a aquisição de novo mobiliário escolar, com novas estruturas e também novas tecnologias, entre as quais se destacam os videoprojectores interactivos e agora tivemos a oportunidade de adquirir uma série de materiais complementares.”

O presidente da autarquia manifestou, por fim, o objectivo de ter “uma escola que obrigue os nossos alunos a pensar, a ser criativos e que os forme enquanto cidadãos à luz das exigências modernas, com capacidade para interpretarem as novas tecnologias e poderem, no futuro, garantir o desenvolvimento da nossa terra, porque é para isso que serve a educação”. Razões que levam a CMF a “investir tanto na educação, com apoios que vão, este ano, desde a creche ao ensino superior, porque esse é o melhor investimento que podemos fazer para o futuro destas crianças”.