Paula Cabaço elogia contributo do Grupo de Folclore Infantil e Juvenil da Camacha no enriquecimento da etnografia da Região

O Grupo de Folclore Infantil e Juvenil da Camacha, fundado e dinamizado pela Comendadora Maria Augusta de Nóbrega e que efectuou a sua primeira actuação pública em 1969, celebrou ontem o quinquagésimo aniversário com um espectáculo no Largo da Achada. A secretária regional do Turismo e Cultura esteve presente, no evento, tendo destacado e elogiado, na sua intervenção, o “trabalho essencial» que tem sido feito, na Camacha, em geral, e por esta colectividade, em particular, «na transmissão às novas gerações, dos usos, costumes e tradições”. Este “notável contributo”, reforçou Paula Cabaço, «tem sido decisivo para o fortalecimento e enriquecimento da autenticidade e da nossa identidade, na etnografia,» contribuindo também para formar novos elementos.

Paula Cabaço fez também questão de frisar “o entusiasmo e a paixão» que a população da freguesia da Camacha “tem mantido, ao longo do tempo, pela etnografia e folclore”, dando o exemplo, em concreto, da iniciativa “Camacha de Ontem, Madeira de Sempre”, uma organização da ADESCA (Associação de Desenvolvimento Social e Cultural da Camacha), recentemente realizada e que também se destacou pelo “excelente trabalho de envolvimento de várias colectividades” iniciativa que integrou o Programa de Comemorações dos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas da Madeira e Porto Santo, cujo “sucesso” fez com que esteja agora integrada no cartaz anual de animação Turística da Região.

A secretária regional do Turismo e Cultura, na ocasião, reiterou, igualmente, a importância que tem para o Governo Regional o apoio à etnografia e ao folclore, nomeadamente “através de protocolos”, quer com a AFERAM (Associação de Folclore da Região Autónoma da Madeira), mas também com os grupos de folclore, cuja presença nos cartazes de animação turística da Região tem sido substancialmente reforçada.