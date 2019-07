Paula Cabaço apresenta resultados dos inquéritos de satisfação dos turistas que visitaram a Madeira

A secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, estará presente esta quinta-feira, dia 1 de Agosto, pelas 11 horas, no Espaço Infoart, na Avenida Arriaga, numa conferência de imprensa destinada a apresentar os resultados dos inquéritos de satisfação, desenvolvidos junto dos turistas, relativamente aos cinco eventos de 2018 que ainda não haviam sido divulgados – nomeadamente Festival do Atlântico, Festa do Vinho, Festival Colombo, Festival da Natureza e Festas de Natal e fim-de-ano, trabalho esse que resulta da colaboração entre a Direcção Regional do Turismo, a Universidade da Madeira e o Observatório do Turismo.

Visita às instalações dos Julgados de Pás

A Câmara Municipal de Santa Cruz convida o vosso órgão de comunicação social para uma visita às instalações dos Julgados de Pás, cuja instalação já foi publicada em Diário da República. A visita terá lugar, esta quinta-feira, dia 1 de Agosto, pelas 11 horas, na sede dos julgados na Loja do Munícipe do Caniço. Todo o espaço foi remodelado e foram criadas as condições que garantam a excelência dos serviços que serão ali prestados.

Protocolo com assinatura de Pedro Ramos

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, participa na cerimonia de assinatura do protocolo entre a Associação de Paralisia Cerebral da Madeira (APCM) e o Serviço de Saúde da RAM, E.P.E., dia 1 de agosto, pelas 11 horas, nas instalações da Associação de Paralisia Cerebral da Madeira. Este protocolo tem como principal objectivo garantir a prestação de cuidados de saúde aos doentes com paralisia cerebral, que residem no lar da Associação de Paralisia Cerebral da Madeira.

Campanha animal

A Câmara Municipal do Funchal promove uma campanha contra o abandono animal durante o Verão, em frente ao Golden Gate. A iniciativa decorre entre as 9h30 e 12 horas.

PTP no Hospital

Decorre esta quinta-feira, pelas 14 horas, uma iniciativa do PTP no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

CDS-PP formaliza candidatura

O CDS-PP Madeira formaliza esta quinta-feira, dia 1 de Agosto de 2019, a entrega da lista de candidatos às eleições para a Assembleia Legislativa da Madeira, no Palácio de Justiça do Funchal, Tribunal de Comarca, Rua do Marquês, Funchal. O acto de formalização está aprazado para as 15 horas, no referido Tribunal. Haverá declarações à comunicação social do líder do CDS e cabeça-de-lista.

Dia do Emigrante em Santana

Esta quinta-feira, pelas 15h15, dá-se o início da XVI edição do Dia do Emigrante na freguesia da Ilha. A sessão oficial será presidida por Pedro Calado.

CDU promove iniciativa partidária

A CDU promove uma iniciativa política esta quinta feira, 1 de Agosto, às 16 horas, no concelho do Funchal, na pedreira e britadeira acima do Terreiro da Luta, no alto da freguesia do Monte, no acesso para o Parque Ecológico do Funchal, onde intervirá Edgar Silva, coordenador regional e cabeça-de-lista da CDU nas próximas Eleições Regionais.

Conclusões do Governo na Quinta Vigia

O Governo Regional reúne-se esta quinta-feira, dia 1 de Agosto de 2019, pelas 15 horas, na Quinta Vigia. Pelas 17 horas serão prestadas declarações alusivas ao Conselho, na sala de imprensa da Quinta Vigia. À hora que serão prestadas as declarações, o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, estará presente na cerimónia de partida do Rali Vinho da Madeira 2019, na Praça do Povo.