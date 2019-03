Passageiros nos teleféricos na Região diminuíram 0,9%

Em 2018, venderam-se 896.448 bilhetes nos teleféricos da Região, traduzindo-se num decréscimo de 0,9% face ao ano precedente. Àquele número de bilhetes vendidos correspondeu uma receita total de cerca de 10,2 milhões de euros, -0,7% que em 2017.

Do total de bilhetes vendidos, 92,2% foram para adultos, 4,5% para crianças e os remanescentes 3,3% para outro tipo de utilizadores (ex: agricultores, residentes, estudantes, etc...).

Destaque-se que o maior número de bilhetes vendidos no decurso do ano de 2018 verificou-se no 3.º trimestre (257 414), com destaque para o mês de agosto, enquanto o menor ocorreu no 1.º trimestre (200.468).

Assim, os melhores meses foram Agosto (96.704), Abril (89.928), Julho (80.456) e Setembro (80.254) e o pior mês foi Dezembro (57.586).

No que se refere ao último trimestre de 2018, venderam-se 204.390 bilhetes a utilizadores dos teleféricos da Região, -4,8% que no período homólogo. As receitas totais do 4.º trimestre foram de aproximadamente 2,4 milhões de euros, correspondendo a uma diminuição de 5,8% face ao mesmo trimestre do ano anterior.