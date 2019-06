Parque de estacionamento da Praia Formosa finalmente aberto

A Frente MarFunchal informou, já esta tarde, que o parque de estacionamento da Praia Formosa - junto ao viaduto da Estrada Monumental - encontra-se, finalmente, aberto. Tal acontece passado praticamente um mês após o arranque da época balnear e uma semana após o início do Verão.

“A funcionar diariamente, este espaço é de acesso gratuito”, regista a empresa municipal.

Abriu assim, (finalmente) esta sexta-feira, último dia útil do mês de Junho, o parque de estacionamento municipal na praia Formosa. O parque de estacionamento gratuito localizado à entrada da estrada de acesso à zona balnear – defronte ao viaduto da Estrada Monumental – permanecia de portas fechadas, apesar de já estarmos no Verão e a época balnear na Formosa já vigorar há praticamente um mês – desde o dia 1 de Junho.

Na passada terça-feira, dia 25, o DIÁRIO questionou a Câmara Municipal do Funchal pelo (ainda) encerramento do referido parque de estacionamento gratuito, conforme publicitado na placa de informação colocada no local... todo o ano. Passados dois dias – já com trabalhos de limpeza a decorrer no recinto em causa - a resposta dada pela Frente MarFunchal (FMF), a empresa municipal com a gestão e exploração de espaços públicos e de estacionamentos públicos urbanos do Funchal, dizia que “a abertura do parque de estacionamento municipal na Praia Formosa acontecerá no próximo fim-de-semana”. Tal viria a concretizar-se hoje, divulgou esta tarde a FMF na sua página no Facebook.