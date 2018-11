Parlamento madeirense discute Orçamento para 2019 entre os dias 11 e 14 de Dezembro

A Conferência dos Representantes dos Partidos na Assembleia Legislativa da Madeira agendou para entre 11 e 14 de dezembro a discussão e aprovação do Orçamento e Plano da região para 2019, revelou hoje a vice-presidente do parlamento Isabel Torres.

A proposta de Orçamento Regional é de 1.928 milhões de euros e o documento do Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira - PIDDAR 2019 é de 680 milhões de euros.

A Conferência marcou ainda plenários para 05 e 06 de dezembro.

Para janeiro, foram já marcados plenários para 03, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29, 30, 31, sendo que o debate mensal com o Governo Regional será ou a 29, ou a 31, estando dependente da disponibilidade do executivo.

O debate potestativo requerido pelo PCP sobre “a gestão litoral da Região Autónoma da Madeira” foi abordado na Conferência, tendo o seu agendamento ficado dependente da disponibilidade da secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais.

Com os votos favoráveis do PSD e do CDS-PP e a abstenção do PS, JPP e BE foi prorrogado por mais 90 dias o funcionamento da Comissão de Inquérito da Política de Gestão da TAP em relação à Madeira.