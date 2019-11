Parlamento da Madeira assinala “Novembro Azul”

A fachada sul do parlamento madeirense está, a partir de hoje e até ao final do mês, iluminada de azul, associando-se assim à campanha “Novembro Azul” do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

A campanha “Novembro Azul” visa a sensibilização para a prevenção do cancro da próstata. Este tipo de cancro afeta dois em cada 11 homens, tornando-se fundamental que todos os homens acima dos 50 anos façam exames regulares.

Adotar um estilo de vida saudável, uma alimentação cuidada, prática regular de exercício físico, evitar ter hábitos alcoólicos e tabágicos, é o ponto de partida para a prevenção de qualquer tipo de cancro.

Por ano, em Portugal, são detetados cerca de 5.000 a 6.000 novos casos de cancro da próstata. A doença causa perto de 1.800 mortes por ano.

Hoje, 17 de Novembro, assinala-se o Dia Mundial de Combate ao Cancro da Próstata, mas a campanha, dirigida à comunidade em geral e aos homens em particular, decorre durante todo o mês.