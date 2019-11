País e a Região precisam de “um novo rumo”

O PCP realizou hoje a primeira iniciativa na Região da campanha nacional ‘Intervir, Lutar Avançar’. Numa jornada de contacto com a população realizada na Rua Dr. Fernão Ornelas, o dirigente comunista Ricardo Lume disse que “o País e a Região continuam marcados por graves problemas estruturais e atrasos de desenvolvimento, resultado de décadas de política de direita”, precisando de “um novo rumo”.

“Com o contributo decisivo do PCP foi possível, nos últimos quatros anos, travar o rumo de desastre nacional defender repor e conquistar direitos, que foram a base do crescimento económico e da criação de emprego”, afirmou, acrescentando que o que conseguiu foi “limitado”, sendo que “as opções do governo PS e os seus compromissos com os interesses do grande patronato e a submissão ao Euro e às imposições da União Europeia impedem a resposta plena aos problemas do País e da Região, negam o financiamento necessário nos serviços públicos, e mantêm sectores estratégicos da nossa economia nas mãos de interesses privados”.