O deputado social-democrata Gualberto Fernandes, perguntou à ex-directora regional do Ordenamento do Território sobre o desassoreamento: Como é que a segurança [das pessoas] é feita?”, questionou, lembrando a criação açudes. Paula Menezes respondeu que não temos controlo dos fenómenos naturais; “Outros territórios têm sismos, nós temos aluviões”. Fenómenos esses que, sublinha a engenheira, têm de ser geridas. Com a reflorestação, com a gestão de inertes :”O maior problema das aluviões é o arrastamento de material pétreo” com a grande força da água. Daí que “uma das obras na área de influência do Funchal, a mais populosa, foram os açudes”. O objectivo é poder fazer uma limpeza a montante, de forma a proteger a população, explicou. “Se não estivéssemos aqui [no território] não precisávamos de ser protegidos”, concluiu.