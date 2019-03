O presidente regional do CDS ficou ‘satisfeito’ com os resultados do primeiro Barómetro Político da Eurosondagem/Montepio sobre as eleições para a Assembleia da República, que coloca o CDS como terceira força política com mais intenções de voto.

“Os resultados reflectem o trabalho competente, responsável e seguro do CDS”, começou por destacar Rui Barreto.

O líder dos centristas madeirenses mostra-se confiante que até Outubro o partido venha a alcançar um resultado superior ao agora demonstrado. “Trabalhamos todos os dias para as populações justificando a utilidade do voto no CDS”, sublinha. Conclui por isso que “o barómetro reflecte a adesão e reconhecimento crescente ao trabalho desenvolvido. Continuaremos com humildade o nosso trabalho e o povo avaliará nas urnas”, concretizou Rui Barreto.

O DIÁRIO publica na edição deste sábado que se as eleições para a Assembleia da República fossem no momento presente, o CDS ficaria em terceiro, tanto a nível nacional, com 8,5%, enquanto na Região, atingiria os 10,5%.

Ainda assim importa salientar que a estratificação por regiões, conforme esclarece a notícia hoje publicada na edição impressa do DIÁRIO, há a ter em conta que “embora passe a contar com as Regiões Autónomas, a quota das mesmas nesta amostra não é, nem poderia ser, significativa. Neste primeiro barómetro há 48 entrevistados que votam na Madeira e que representam apenas 4,7% no estudo.