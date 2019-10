Ordem dos Médicos Veterinários celebra efemérides no Funchal

A Ordem dos Médicos Veterinários (OMV) está a promover a cerimónia oficial comemorativa do seu 28.º aniversário e o Dia do Médico Veterinário, que se realiza, no próximo dia 4 de Outubro, pelas 16 horas, no Hotel Pestana Promenade, no Funchal.

Para comemorar a efeméride, a Ordem dos Médicos Veterinários reuniu um conjunto de convidados para debater algumas das principais questões do sector, tais como a economia circular no âmbito da agropecuária, a segurança alimentar e o papel do Médico-Veterinário na realidade municipal, contando com a intervenção do Bastonário da OMV, Jorge Cid, bem como do secretário regional de Agricultura e Pescas, Humberto Vasconcelos, em representação do presidente, entre outras entidades regionais.