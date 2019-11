A Ordem dos Médicos pede mais diálogo no SESARAM. Uma posição manifestada, hoje, durante um encontro dos responsáveis pela Ordem, na Madeira, e o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, destinada à apresentação de cumprimentos.

“Os médicos afirmam ainda ser preciso dar uma melhor resposta aos utentes nas consultas, nos exames de diagnóstico e nas cirurgias, de modo a reduzir as listas de espera, inclusive com recurso a unidades privadas de saúde, como complemento do serviço público”, sintetiza a assessoria de comunicação da ALM.

“No encontro, onde os médicos e o Presidente discutiram o funcionamento do sistema regional de saúde, ambas as partes reconhecem que tem havido investimento público, no entanto, salientam que deve ser reforçada a cooperação entre as diferentes instituições (Ordens, o Governo Regional e a Assembleia Legislativa da Madeira) de modo a garantir a “excelência” dos serviços prestados. O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira reconheceu haver uma necessidade de “pacificar o sector” e prometeu atender às preocupações manifestadas pelos representantes da Ordem dos Médicos na Madeira.”