Orçamento Participativo apresentado a partir de segunda-feira

O vice-presidente dá início, esta segunda-feira, a um ciclo de apresentações do Orçamento Participativo da Região Autónoma da Madeira, com várias sessões agendadas ao longo das próximas duas semanas, cobrindo todos os concelhos da Região.

A Ribeira Brava vai ser o concelho a acolher a primeira sessão de apresentação do Orçamento Participativo da Região Autónoma da Madeira. O evento está agendado para a próxima segunda-feira, dia 15 de julho, a partir das 19h00, no Centro Desportivo da Madeira.

Depois, na quarta-feira, dia 17, pelas 18h30, seguir-se-á a apresentação na Calheta, a qual decorrerá no espaço da biblioteca da Casa das Mudas. Na quinta-feira, dia 18, pelas 19h00, ocorrerá no concelho de Câmara de Lobos, tendo com pano de fundo o Museu da Imprensa.

Já na costa norte, no Porto Moniz, a apresentação será feita na Escola Secundária local, a partir das 19h00. E, a 22 de julho, pelas 19h00, na Ponta do Sol, no Centro Cultural John dos Passos.

A 23 julho será a vez do concelho de Santa Cruz, com a apresentação a ocorrer, pelas 19h00, na escola secundária local. Segue-se o concelho de São Vicente, dia 24, também a partir das 19h00, na Escola Agrícola.

Machico tem a apresentação do Orçamento Participativo marcada para o dia 25 de julho, a partir das 19h00, no Fórum Machico.

Para o dia 26 estão previstas duas apresentações. A primeira, pelas 15h00, no Funchal, decorrendo na sala do pátio, no edifício da reitoria da Universidade da Madeira – Colégio dos Jesuítas e, pelas 19h00, em Santana, no Parque Temático.

A fechar as apresentações do Orçamento Participativo da Madeira está o concelho do Porto Santo, cuja sessão está marcada para o dia 27 de julho, pelas 10h30, no Centro Cultura e de Congressos local.