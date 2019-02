Ondas até cinco metros motivam Aviso Amarelo no Porto Santo e Costa Norte da Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um Aviso Amarelo para o Porto Santo e Costa Norte da Madeira devido à agitação marítima. As ondas de Noroeste, em ambas as zonas, poderão chegar até aos cinco metros. Este Aviso é válido entre as 21 horas deste domingo (17 de Fevereiro) e as 6 horas de terça-feira (19 de Fevereiro).

Atendendo à forte ondulação, a Protecção Civil recomenda evitar circular nas zonas costeiras (falésias, escarpas, vias marginais, passeios marítimos e praias).