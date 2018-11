‘Onda Solidária’ que já atendeu meio milhar de pessoas quer apoiar mais famílias na Região

A Associação Onda Solidária e o Governo Regional da Madeira, através do Instituto de Segurança Social, acabam de firmar um protocolo de colaboração que vai permitir que esta IPSS chegue a mais famílias madeirenses. No total, a associação vai receber cerca de 3 mil euros por mês, num total que ascende aos 40 mil por ano. Além deste, ainda este ano, receberá uma prestação única de 16.336 euros.

Na sessão de assinatura do protocolo, esta manhã, no edifício da Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Nélia dos Santos referiu a importância deste apoio por parte do Governo Regional. A presidente da associação demonstrou o objectivo de chegar a mais famílias da Região. Esta IPSS presta apoio às famílias, pessoas idosas, promovendo ainda a saúde, nomeadamente através da prestação de cuidados de medicina preventiva, curativa e de reabilitação.

Já Rita Andrade, secretária da Inclusão e Assuntos Sociais, ressalvou o “trabalho relevante” desenvolvido por esta associação, que já realizou mais de meio milhar de atendimentos. “É um importante trabalho de complemento aos apoios da Segurança Social”, considerou a governante.