“Obras urgentes adiadas”. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta sexta-feira, 28 de Junho.

“O Governo Regional admitiu que a requalificação do bloco operatório e da urgência de adultos do Hospital Dr. Nélio Mendonça só vai arrancar no mandato do próximo executivo. O diagnóstico que determina uma intervenção prioritária naqueles serviços está feito há pelo menos seis anos”. Leia tudo nas páginas 30 e 31 do nosso matutino.

“Oposição pede auditoria do Tribunal de Contas à FrenteMar”, é outro dos temas hoje em destaque. Os partidos alegam que a Câmara do Funchal não cumpriu com resolução aprovada pela Assembleia Municipal. Saiba mais na página 8.

PS e PSD dividem-se quanto às prioridades. Enquanto a candidatura socialista defende pacto ambiental (p. 7) o PSD diz que redução dos impostos é prioridade (p. 6)

A decisão da TAP em manter as tarifas desportivas é outro dos assuntos ‘quentes’ desta edição, para ler na página 22.

Ainda em destaque esta sexta-feira está o sector das Pescas, com a região quase a atingir quota de 80% na pesca do atum (p. 4).

Tudo isto e muito mais poderá ler este sábado no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper, que poderá subscrever de forma rápida aqui.

Como sempre poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da nossa aplicação ‘mobile’, que pode descarregar confortavelmente através da ‘PlayStore’ ou ‘APP Store’, introduzindo para tal no motor de busca o seguinte: dnoticias.pt. Pode ainda visitar o nosso ‘site’, que se encontra em permanente actualização, ou acompanhar-nos via rádio, nomeadamente na TSF-Madeira, sintonizando a frequência 100 FM.

Tenha uma excelente sexta-feira e boas leituras com o seu DIÁRIO.