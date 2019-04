“O tempo dos patos bravos acabou”, diz vice-presidente do PS-M

Demorou pouco para o PS-M sair em defesa da sua candidata às Eleições Europeias depois de o secretário-geral do PSD-M ter aconselhado Sara Cerdas a “estudar melhor os dossiers”, um reflexo de quem “desconhece, totalmente, a realidade regional”, expressou José Prada. Ora, o vice-presidente dos socialistas madeirenses já contra-atacou sublinhando que “o tempo dos patos bravos acabou”.

“O inenarrável Secretário Geral do PSD Madeira, não tendo mais nada para fazer decidiu fazer um comunicado a atacar a candidata do PS Madeira às Europeias, Sara Cerdas, num discurso sem sentido que não seja o bota abaixo partidário barato”, atirou o ainda chefe de gabinete de Paulo Cafôfo, candidato às Eleições Regionais.

Tudo porque Iglésias não gostou de ler que em matéria de saúde “o desconhecimento chega a ser alarmante – e apenas revelador da sua ausência da Região, nos últimos anos – quando deixa transparecer que não está a par da estratégia que tem vindo a ser seguida, nesta área e ao longo dos últimos 40 anos, contemplando as várias faixas etárias e com especial enfoque na medicina preventiva. Aliás, desconhece o trabalho e a intervenção integrada que tem vindo a ser desenvolvida, com bons resultados, ao nível dos cuidados primários e hospitalares, assim como dos cuidados continuados e paliativos”, atirou o social-democrata através de um comunicado de imprensa.

“Bem sei que faz alguma confusão ao actual diretório da Rua dos Netos a nossa capacidade para agregarmos novas pessoas e novos quadros que querem mudar politicamente a Região, e que anseiam por contribuir para o desenvolvimento da sua terra”, dispara José Miguel Iglésias.

Prosseguindo em jeito de remate final: “Anseiam igualmente por uma postura política pela positiva, criando sinergias entre o poder político e a sociedade civil, de cooperação entre as instituições, de afirmação da Madeira com rigor e seriedade. A Sara Cerdas representa uma nova geração que quer a mudança na sua terra, e como já afirmou na sua entrevista hoje no Jornal Económico o PS-M é único com uma visão estratégica para a Região”.