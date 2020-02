‘O Funchal Que Nos Une’ visitou Club Motards da Madeira

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, e o respectivo executivo municipal, foram visitar, no âmbito da iniciativa ‘O Funchal Que Nos Une’, as ‘Presidências Abertas da Autarquia’, a Associação Club Motards da Madeira, na freguesia de São Pedro, onde foram recebidos pelo presidente Diego Henriques.

“É com muito gosto que estamos aqui, pois mantemos uma ligação institucional com esta associação, e com todos os motociclistas da cidade, onde trabalhamos em cooperação no desenvolvimento de medidas no espaço público municipal, que visem a proteção dos motards nas nossas estradas, bem como estendemos a parceria a diversas actividades como o Dia do Motociclista, a Mala da Partilha, e o Portugal Lés a Lés”, disse Miguel Silva Gouveia.

O Club Motards da Madeira organiza também o grande evento ‘Stunt Riding’, que no ano passado contou com a presença de uma das maiores motociclistas desta modalidade, Sarah Lezito.

“No âmbito do nosso programa de apoio à actividade em 2019, demos cerca de oito mil euros ao Clube de Motards para organizar os seus eventos, um investimento que terá efeitos multiplicadores e reflexos muito importantes naquela que será também a procura pelo destino Funchal e pelo destino Madeira, pois trazer um grande nome da modalidade, abre espaço para que outros motards e amantes do motociclismo espalhados pelo mundo, tenham curiosidade em participar e conhecer a nossa cidade”, concluiu o presidente da CMF.