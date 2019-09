Nuno Neves candidato aos Órgãos Estatutários da Secção Regional da Madeira da Ordem dos Enfermeiros

Nuno Neves, enfermeiro, actual presidente do Conselho Directivo Regional em exercício, da Ordem dos Enfermeiros – Madeira, irá liderar uma candidatura aos Órgãos Estatutários da Secção Regional da Madeira da Ordem dos Enfermeiros, nas eleições que irão ocorrer em Novembro deste ano, para o mandato 2020-23.

De acordo com o candidato, esta será uma candidatura regional e independente das demais listas nacionais, mas cooperante com os órgãos nacionais a serem eleitos. “Pretendemos assim responder de forma ajustada à realidade, necessidades e especificidades do exercício da profissão num meio insular como o nosso”, afirma.

Diz ainda que concilia um projecto coerente, desenvolvido por uma equipa que alia a energia e motivação dos mais jovens à sabedoria e bom senso dos mais experientes, vinculada à profissão, proveniente de múltiplos contextos da prática profissional na Madeira e Porto Santo.

Nota curricular:

Nuno Miguel Sé Neves

37 anos de idade, 15 anos de profissão

Actualmente enfermeiro especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica, nos Serviços de Cardiologia e Cirurgia Cardio-torácica do SESARAM

Experiência profissional anterior nas áreas de medicina interna e colaboração no ensino superior de Enfermagem

Pós-graduado em Gestão de Serviços de Saúde e Instituições Sociais

Eleito Secretário do Conselho Diretivo Regional no actual mandato 2016-19

Recentemente assumiu o cargo de Presidente do Conselho Diretivo Regional, após a saída do Enfermeiro Élvio Jesus.