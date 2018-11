Novo presidente da Casa do Povo da Quinta Grande anuncia 1.ª Mostra do Trigo e Chícharo

Empossado hoje como o novo presidente da Casa do Povo da Quinta Grande, Darwin Freitas anunciou a realização da primeira edição da Mostra do Trigo e Chícharo naquela freguesia, desenvolvendo assim a primeira actividade do género ligada à agricultura nesta localidade de Câmara de Lobos. Além disso, Darwin Freitas também revelou que irá proceder à ornamentação dos fontanários da freguesia.

“A nossa intenção é valorizar o património gastronómico e a actividade agrícola da freguesia, através da organização da primeira Mostra do Trigo e do Chícharo”, anunciou o novo presidente da Casa do Povo, uma instituição que no triénio 2018-2021 irá desenvolver ainda diversas actividades como “convívio de Natal, Cantar dos Reis, concurso de presépios, visitas aos Presépios da Região ou comemoração do 1.º de Maio (Dia do Trabalhador)”, evidenciou Darwin Freitas.

Em representação do Governo Regional da Madeira, a secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, relembrou que este executivo “tem feito uma forte aposta no apoio que dá às Casas do Povo, que são âncoras importantíssimas de proximidade às populações”.

“O nosso apoio vem de duas grandes áreas, nomeadamente, da Secretaria Regional da Agricultura em actividades ligadas aos produtos, e da Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, apoiando formações e actividades culturais”, destacou Rita Andrade, salientando que este ano o Governo Regional duplicou o apoio em termos financeiros a esta Casa do Povo.