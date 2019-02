NÓS, Cidadãos! apresenta proposta para Festival de Gastronomia no Funchal, na Assembleia Municipal

Na próxima sessão da Assembleia Municipal do Funchal, que se realiza no dia 26 de Fevereiro, o deputado indicado pelo NÓS, Cidadãos! (que integra a coligação ‘Confiança’), apresentará uma proposta que visa a edição anual de um Festival/Feira Gastronómica promovido pela Câmara Municipal do Funchal.

O partido NÓS, Cidadãos! irá expor (e colocar à votação) uma proposta de recomendação para a promoção e realização anual de um novo evento cultural no município – um Festival de Gastronomia, “Funchal Chef’s” – por parte do executivo da Câmara Municipal do Funchal.

“É um facto inegável que na actualidade a Gastronomia acrescenta valor cultural, económico, turístico, etc. aos alimentos que compramos e consumimos, mas também às Regiões que nela se empenham e apostam. Por outras palavras, sinónimo de tradição, cultura, inspiração, inovação, empreendedorismo, turismo, ciência e/ou arte, a Gastronomia ganhou grande significado afectivo e identitário, mas é igualmente uma área que acompanha o desenvolvimento e crescimento das sociedades e por isso é para NÓS importante promovê-la”, aponta através de um comunicado de imprensa.

Recorda que “recentemente, o Funchal viu, durante a Gala Ibérica Michelin, que se realizou em Novembro último em Portugal continental, distinguidos 2 dos seus restaurantes com estrelas Michelin; o restaurante ‘Il Gallo d’Oro’, agora com duas insígnias Michelin, e o restaurante ‘William’, cujo ‘chef’ é Luís Pestana, também galardoado com os prestigiantes ‘selos’ de qualidade da alta cozinha, as famosas estrelas Michelin”.

“NÓS, Cidadãos! não esquecemos que também já neste mês de fevereiro, Benoît Sinthon, ‘chef’ do Restaurante Il Gallo D’Oro, no Hotel Cliff Bay Madeira, detentor de duas estrelas Michelin, foi eleito pela primeira vez o Chefe de Cozinha do Ano pela Revista de Vinhos - Essência do Vinho”, acrescenta.

Por isso, “como forma de assegurar, promover, divulgar e incentivar a renovação/inovação de um património cultural que é a Gastronomia da Região Autónoma da Madeira, mas também um polo de atracção económica, turística e ‘artística’ de expansão da cidade, NÓS, Cidadãos! irá submeter à apreciação e votação da Assembleia Municipal – mediante o estabelecimento de uma parceria com o sector hoteleiro e da restauração regional – a organização e realização, por parte do executivo da Câmara Municipal do Funchal, de um Festival/Feira Anual de Gastronomia na cidade”.