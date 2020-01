Navio da maior companhia de cruzeiros do Mundo agenda duas escalas na Madeira

A Carnival, a maior companhia de cruzeiros do Mundo, anunciou esta semana duas novas viagens transatlânticas do paquete ‘Carnival Valor’ com escala no porto do Funchal no próximo ano. Trata-se de um navio construído há 16 anos e com capacidade para quase 3.000 passageiros.

A primeira visita está programada para 5 de Fevereiro de 2021, entre as 07h00 e as 16h00, no âmbito de um cruzeiro com a duração de 15 dias, com início em Nova Orleães (EUA) e final em Barcelona (Espanha). Nesta cidade espanhola será feita uma paragem de 17 dias para manutenção em doca seca. O ‘Carnival Valor’ retoma as viagens a 26 de Fevereiro, precisamente com o segundo cruzeiro transatlântico de duas semanas, que inclui uma escala na capital madeirense a 2 de Março, entre as 08h00 e as 16h00. O preço por passageiro para estas viagens varia entre os 579 dólares (521 euros) num camarote interior e os 1.859 dólares (1.674 euros) numa suite.

Os navios da companhia-mãe do grupo Carnival geralmente estão posicionados no continente americano e são muito raras as escalas na Madeira. No presente momento nas reservas de cais da APRAM só consta a previsão de uma outra escala de um paquete da mesma empresa, a do ‘Carnival Legend’ a 21 de Novembro de 2011.