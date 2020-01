National Geographic foi à Sé do Funchal e enalteceu projecto de restauro “digno de um episódio de ‘CSI’”

A revista National Geographic veio à Madeira, mais concretamente à Sé do Funchal, onde acompanhou e enalteceu o projecto de restauro da Catedral. ‘Um tesouro no Funchal que não precisa de mapa secreto’ é o título empregue por António Luís Campos nesta visita à Região que agora se materializa num artigo que releva, entre muitas outras coisas, os trabalhos desenvolvidos em termos de repintura deste local de culto e que até deu azo a uma particular observação: “Quem diria que um projecto de restauro poderia ter um enredo digno de um episódio de ‘CSI’?”.

“No passado, para encontrar tesouros, era necessário desencantar de um baú um mapa secreto, amarelecido pelos anos, onde o local estaria marcado por um X. Na Madeira, é mais simples. Basta perguntar pela Sé”, pode ler-se na nota introdutória desta reportagem acompanhado por diversas imagens captadas por António Luís Campos, que acrescenta ainda o facto de “cerca de quinhentos anos depois da sua concepção, as pinturas do retábulo da Sé do Funchal” voltarem “a ganhar vivacidade” e onde se redescobrem “pormenores perdidos, encobertos pelo fumo das velas, pela maresia e pela passagem do tempo”.

Pode ler o artigo completo clicando aqui ou visitando a página www.nationalgeographic.sapo.pt.