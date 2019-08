Município do Porto Santo elimina definitivamente herbicidas no controle de ervas nos espaços públicos

O Município do Porto Santo, através da Câmara Municipal, deixou de utilizar desde início deste ano herbicidas no controle de ervas em toda a ilha.

O processo iniciou-se em 2018 com a aquisição de um equipamento para o controle mecânico de ervas indesejáveis nos passeios e arruamentos, que se tem demonstrado “muito eficiente”.

Desde a mesma altura iniciou-se o abandono gradual de herbicidas, que terminou no final do ano passado.

“Passada toda a fase de testes e de adaptação dos serviços camarários, podemos garantir que 2019 foi o ano de total abandono de herbicidas no controle de ervas nos espaços públicos municipais. Esta medida contribui para a melhor conservação dos ecossistemas evitando problemas de saúde pública”, diz através de uma nota de imprensa.

Refira-se que esta iniciativa enquadra-se na candidatura da ilha do Porto Santo a Reserva da Biosfera da UNESCO, contribuindo para as acções previstas no Eixo 3 - Conservação da Natureza.