MPT satisfeito com auditoria à Frente MarFunchal e o chumbo à Polícia Municipal

O MPT mostrou-se satisfeito pela auditoria à empresa municipal Frente MarFunchal, decidida hoje na Assembleia Municipal do Funchal, uma vez que tem vindo a “denunciar que a Empresa Municipal Frente MarFunchal é um lugar para meter os amigos do Partido Socialista, é um ninho de emprego para ‘Job for de Boys’, onde se pagam salários acima da média para satisfazer a clientela socialista, sendo que é uma empresa que deu sempre resultados negativos, já desde o tempo do PSD”, acusa Roberto Vieira, apontando o dedo ao actual executivo da Câmara Municipal por nunca ter tido a “coragem de fechar a empresa, lesando assim todos os munícipes que têm de pagar através dos seus impostos estes devaneios”.

O Partido vê ainda com “enorme satisfação” a aprovação da recomendação que ‘deita por terra’ a Polícia Municipal, aprovada pela maioria dos Partidos com assento na Assembleia Municipal do Funchal. “Não podemos aceitar que uma cidade com a dimensão do Funchal, tenha mais uma força policial, quando já existe GNR, PSP, Polícia Judiciária e Guardas-nocturnos, esta nova polícia iria apenas servir para perseguir e castigar os comerciantes e automobilistas do funchal que iriam ser os principais alvos de multas e coimas a torto e a direito, através da chamada “caça à multa”, de modo a angariar dinheiro para encher os cofres da autarquia”, refere Roberto Vieira, lamentando o facto da Câmara Municipal, liderada por Paulo Cafôfo, ter “entregado a uma empresa do continente cerca de cinquenta mil euros para um estudo que queria levar à implementação da Polícia Municipal, que não serve para nada e uma vez mais vai sair do bolso dos funchalenses”, acusa.