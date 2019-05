MPT Madeira contra novo posto de abastecimento de combustíveis nos Viveiros

O MPT Madeira está contra a construção do novo posto de abastecimento de combustíveis que vai nascer junto à rotunda dos Viveiros, no Funchal, e manifesta preocupação pelos moradores da zona, que terão junto às habitações “um posto de combustíveis que vai libertar gases e vapores extremamente lesivos para a saúde pública”, acusa Roberto Vieira. O dirigente do Partido da Terra questiona ainda a legalidade desta obra, uma vez que a bomba de gasolina está “muito próxima de uma ribeira e muito próxima (por baixo) de um conjunto habitacional, sujeitando os moradores a vários tipos de perigos e insegurança”.

Além disso, entende que as habitações próximas do posto de abastecimento, poderão sofrer uma “desvalorização devido à exposição de vapores, gases, perigos e insegurança”, lesando quem investiu naquela zona. Roberto Vieira lamenta que a Câmara do Funchal tenha “licenciado a construção deste empreendimento, mesmo com o parecer favorável da Direcção Regional da Economia”.