A ‘defesa’ do JPP coube ao presidente da Junta de Freguesia do Caniço, Milton Teixeira. O autarca destacou e elogiou o trabalho feito nos seis anos de governação JPP no Concelho. Deputado Municipal por inerência do cargo, o autarca do Caniço respondeu aos que criticam os ‘verdinhos’ de excesso de festas e de selfie.

É a prova que trabalham junto e para o povo.