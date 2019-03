Militares portugueses tiveram preparação para eventual intervenção militar na Venezuela

O Chefe do Estado-Maior do Exército, General José Nunes da Fonseca, revelou que os militares portugueses tiveram uma preparação para uma eventual intervenção militar na Venezuela, mas esse é um cenário que já foi abandonado.

“Na sequência dos desenvolvimentos na Venezuela houve uma preparação mínima relativamente a uma intervenção, mas esse cenário, neste momento, não está colocado em cima da mesa”, disse, acrescentando que os militares estão sempre preparados para dar seguimento as decisões políticas.

Além disso, realçou a presença do exército de Portugal, nomeadamente do RG3, numa missão de paz no Iraque, onde estão 32 militares, que regressam em Maio.

José Nunes da Fonseca esteve na Madeira para a apresentação de cumprimentos a Tranquada Gomes, presidente da Assembleia Legislativa da Madeira.