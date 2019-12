Milhares no Estreito para celebrar Noite do Mercado

Dois palcos com muita animação e gastronomia à mistura num dos certames mais ‘rijos’ do ano no Estreito de Câmara de Lobos fazem com que milhares estejam por esta altura na referida freguesia para celebrar a tradicional Noite do Mercado.

Na paróquia, a partir das 18 horas, houve espaço para um concerto de Natal seguindo-se muita coisa para ver e ouvir na Praça do Mercado e no Mercado Velho. Nota de destaque para a presença do artista brasileiro MC Steven e dos DJs SIL, Pedro Pestana e Ricardo Branco. Está programado fogo-de-artifício para a meia-noite e a festa só acaba às 4 da madrugada.