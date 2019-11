Miguel Silva Gouveia enalteceu políticas desportivas da CMF na abertura do XX Congresso APOGESD

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, discursou, esta tarde, na sessão de abertura do XX Congresso Nacional de Gestão do Desporto – APOGESD, que decorre no Pestana Casino Park Hotel, de 28 a 30 de Novembro.

Miguel Silva Gouveia começou por dar as boas-vindas e agradecer “ao Presidente da APOGEST, Dimas Pinto, pela grandeza de olhar para o território nacional e incluir também toda a sua verdadeira dimensão atlântica, trazendo para o Funchal este congresso, que é o primeiro, organizado fora do território continental”.

A autarquia funchalense é coorganizadora deste evento que reúne grandes nomes do desporto, “quero cumprimentar o vereador João Pedro Vieira e ainda toda a nossa equipa da Divisão de Juventude e Desporto e Envelhecimento Activo, que superiormente conseguiram organizar um congresso com esta dimensão, acho que não deixaram os nossos créditos por mãos alheiras e temos aqui um excelente fórum que reúne também cerca de 30 municípios de todo o país”.

O Presidente explicou que o Funchal tem actuado em 3 áreas nas suas políticas desportivas, “o investimento, a democratização no acesso ao financiamento desportivo e a inclusão pelo Desporto”, realçando que “o investimento em infraestruturas tem permitido implementar ginásios desportivos ao ar livre, requalificar parques desportivos, criar pistas de BTT no Parque Ecológico, pois a nossa visão é que, todo o território municipal é, em si, uma infraestrutura desportiva”.

No acesso ao financiamento desportivo, o Edil destacou que “todos os eventos que tenham potencial de elevar o nome do Funchal, seja a nível nacional ou internacional, a Câmara Municipal do Funchal tem investido, trazendo para cá a sua organização, e falo de casos como o Paratriatlo, o Mundial de Natação Adaptada, que se irá realizar daqui a dois anos, ou a organização do Campeonato Nacional de Motonáutica que decorreu na nossa cidade neste último verão”.

Para terminar, Miguel Silva Gouveia, falou de uma das principais apostas do Autarquia do Funchal, “elevo a nossa aposta na acessibilidade, na quebra das barreiras físicas, sociais e cognitivas, queremos que as experiências sejam para todos, no desporto e em todas áreas, não queremos deixar ninguém para trás, e como tal, foi com muito orgulho que recebi, recentemente, em nome da cidade, o galardão de Município do Ano”.

O congresso APOGESD irá debater, durante três dias, os Impactos e Desafios do Desporto na Gestão do Território, “que possamos aproveitar este palco para reflectir conjuntamente, para discutirmos, percebermos e partilharmos as nossas dificuldades e soluções, que vamos encontrando para os desafios na gestão do território, e, obviamente dos impactos do desporto nessa gestão”.