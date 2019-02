Miguel Silva Gouveia destaca investimento da Câmara do Funchal na formação dos colaboradores

O Vice-Presidente da Câmara Municipal do Funchal entregou hoje, no Teatro Municipal Baltazar Dias, diplomas relativos à formação em Iluminação de Eventos e Espectáculos, ministrada aos respectivos colaboradores pela World Academy.

Miguel Silva Gouveia agradeceu a “disponibilidade, o empenho e o compromisso que são uma imagem de marca da equipa do Teatro Baltazar Dias e do Departamento de Economia e Cultura da Autarquia”, acrescentando que o Funchal tem vindo a promover, ao longo dos últimos anos, uma “agenda cultural rica, com mais qualidade e diversidade, e acessível a todos os madeirenses, o que só é concretizável porque podemos contar, diariamente, com o talento e a capacidade de trabalho de uma equipa como esta”, acrescenta.

“O dever da Autarquia também é, por isso, o de disponibilizar aos nossos colaboradores as condições e ferramentas de trabalho necessárias aos resultados que pretendemos, investindo na sua formação, para que as equipas de trabalho possam evoluir continuamente e, neste caso, para que possamos potenciar a excelência na realização de eventos nesta que é a maior casa de cultura da Madeira”, concluiu o autarca.

O curso teve uma duração de 36 horas, tendo sido ministrado a cerca de uma dezena de colaboradores, e incidiu sobre sistemas de iluminação, tratamento de equipamentos e ligações, operação de software e mesas de luz, robótica e efeitos especiais, desenho de luz, planeamento técnico, preparação, montagem e desmontagem, operação de luz e efeitos.