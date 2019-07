Miguel Silva Gouveia destaca importância dos ginásios municipais no envelhecimento activo

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, esteve hoje presente no encerramento das actividades 2018/2019 do Ginásio Municipal da Barreirinha, antes da paragem de Verão, onde teve oportunidade de conviver com mais de uma centena de utentes daquele que é o mais antigo ginásio municipal do Funchal.

O autarca enalteceu o “momento de partilha, proximidade e convívio” que são “indissociáveis do trabalho que efectuamos ao longo de todo o ano com os nossos utentes seniores nas várias dependências camarárias”, sublinhando “a dinâmica de eventos que continua a ser imagem de marca dos ginásios e centros comunitários da Câmara Municipal do Funchal, algo fundamental para estimular um envelhecimento activo”.

O autarca referiu a importância das pessoas envelhecerem com qualidade de vida, sendo essencial esta vitalidade da rede de ginásios e centros comunitários, que abrange 2700 utentes.