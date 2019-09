Miguel Silva Gouveia destaca importância do uso da tecnologia nas salas de aula

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, esteve esta manhã na Universidade da Madeira, onde participou na sessão de abertura do ‘MadeiraMat 2019’, encontro destinado aos docentes de Matemática da Região, e que foi promovido pelo Núcleo Regional da Associação de Professores de Matemática.

O edil funchalense sublinhou que “é um prazer estar presente num encontro como este, que contribui para o desenvolvimento profissional dos nossos professores, promovendo a partilha de experiências e conhecimento, mas também o aprofundamento de melhores metodologias a serem aplicadas na sala de aula. Este evento resulta de uma colaboração entre professores e instituições que tem de ser ressalvada, pois permite adquirir importantes ferramentas para enfrentar os novos desafios que se apresentam ao Ensino.”

Miguel Silva Gouveia referiu, ainda, a pertinência de debater sobre a aplicação das novas tecnologias, porque “num mundo cada vez mais tecnológico, é necessário otimizar cada vez mais o seu uso num contexto de sala de aula, e em especifico no caso da Matemática, que ainda é um bicho-papão para muitos alunos, como é que se poderá tornar a aprendizagem mais criativa e motivadora.”

Durante hoje e amanhã, o Encontro Regional de Professores de Matemática irá acolher sessões práticas, conferências plenárias e uma mesa redonda sob o título “Aprender Matemática com Tecnologia e Emoção”, num evento que conta com a participação de investigadores da Universidade de Coimbra, da Universidade da Madeira e da Universidade de Lisboa, além de professores do Ensino Básico e Secundário.