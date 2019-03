Miguel Albuquerque visitou Quinta Magnólia. Veja as fotografias dos trabalhos em curso

As obras de requalificação da Quinta Magnólia, espaço bem conhecido no ‘coração do Funchal’, decorrem a bom ritmo. Os trabalhos deverão estar concluídos até ao final de Maio, altura em que o Governo Regional pretende reabrir este espaço de lazer.

A quinta deverá contar com uma galeria itinerante, bem como com campos para a prática de padel e de ténis. Haverá ainda áreas para iniciação ao golfe, parques infantis, animais soltos nos jardins, como galinhas e porquinhos-da-Índia, para ajudar a fixar as famílias.

O presidente do Governo Regional esteve, ontem, nesse espaço, a fim de se enteirar dos trabalhos que se encontram a decorrer.