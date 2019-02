Miguel Albuquerque visita amanhã Complexo Habitacional do Galeão

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visitará amanhã, dia 8 de Fevereiro, às 18h30, as obras de reabilitação do Complexo Habitacional (CH) do Galeão, na freguesia de São Roque, no Funchal.

As obras, agora concluídas, representam um investimento na ordem dos 210 mil euros (IVA incluído).

Na obra executada pela Investimentos Habitacionais da Madeira foram efectuadas reparações de fachadas, coberturas, espaços interiores dos 12 blocos e instalação de um novo parque infantil.

A reabilitação do CH do Galeão permitirá melhorar as condições de habitabilidade e bem-estar de 96 famílias residentes, em benefício de cerca de 230 pessoas.

Importa ainda referir que o Governo Regional, através da IHM, já havia efectuado neste complexo habitacional, uma primeira intervenção em 2017, no valor aproximado de 80 mil euros e que incidiu na recuperação e valorização dos espaços exteriores, como a reposição da regularidade e consistência das superfícies pavimentadas, quer de estacionamento automóvel, quer do eixo de circulação pedonal, com destaque para o conjunto sequencial de lances de escadas e rampas.

Promoveu-se ainda, na altura, a correcção de taludes, limpeza das áreas verdes e a introdução de espécies arbóreas e arbustivas.

Assim sendo, o Governo Regional investiu, no total, cerca de 290 mil euros na recuperação do bairro. Estas intervenções decorrem da aposta que o Governo Regional tem feito na reabilitação dos complexos habitacionais sob a gestão da Investimentos Habitacionais da Madeira, representando um investimento que ascende a 10 milhões, na sua totalidade.