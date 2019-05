Michael Blandy é o primeiro homenageado do Dia do Empresário 2019

Depois de um vídeo em que Michael Blandy, Presidente do Conselho de Administração do Grupo Blandy, conta a sua história de vida profissional, desde a empresa de navegação, até à de auditoria em Edimburgo ou a ida, em 1977, para as Canárias e anos mais tarde, em 1990, para a Madeira, o empresário inglês lembra: “Tivemos de vender alguns activos do grupo”, destacando: “A venda do Reid´s foi o pontapé de saída”. Fique a conhecer mais sobre a vida de Michael Blandy na edição impressa desta terça-feira do DIÁRIO.

Os vídeos que destacam as histórias de vida de José Nelson Abreu, administrador da J. Nelson Abreu, e de Manny Ferreirinha, empresário emigrante na África do Sul, administrador de duas empresas, também já foram divulgados.

Os três empresários homenageados já subiram ao palco para receber o galardão.

Manny Ferreirinha foi o único que discursou, agradecendo aos pais e lembrando que o segredo da sua vida é a “determinação da vida de um emigrante”.

Neste momento, ouvem-se as histórias das empresas destacadas na edição deste ano do Dia do Empresário.