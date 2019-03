Menos alcoolizados nas urgências mas muitos reincidentes

A manchete deste domingo, 10 de Março de 2019, é um problema social. Em letras garrafais: Álcool levou 1.700 às Urgências, sendo que as “urgências hospitalares e dos centros de saúde da Região registaram, no ano passado e face a 2017, menos atendimentos relacionados com o excesso de álcool. Maioria dos tratados, acaba por reincidir”. Temática importante a ler e apreender entre as páginas 4 e 6.

Com uma boa foto de primeira página Uma Grande reviravolta do Marítimo, que respira de alívio depois da vitória de ontem, por 3-2, frente ao Moreirense, merece ser lido nas páginas 16 e 17.

“A minha referência política é Paulo Cafôfo”, afirma Sara Cerdas, candidata do PS-Madeira ao Parlamento Europeu, que diz que, mesmo a viver fora, sempre esteve ligada à Região. Leia a entrevista nas páginas 28 e 29.

Naturalmente o Carnaval tem destaque nesta edição, pois ontem teve 600 trapalhões no Funchal, na qual as críticas ao estado da Saúde e à TAP foram as mais sonantes no desfile que marcou a tarde. A ler e a ver algumas fotos nas páginas 2 e 3.

Por fim, Governo volta a apoiar projectos empreendedores, assunto que se lhe interessa ou pode interessar aos seus está na página 7.