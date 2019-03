Memórias passam a ter momento DIÁRIO

Cada dia tem a sua história, e a partir de hoje vamos ao nosso arquivo recuperar memórias de outros tempos, estampadas no DIÁRIO do mesmo dia de outros anos.

Hoje, 1 Março é o sexagésimo dia do ano, Dia Internacional da Protecção Civil e Dia Mundial da Oração. Faltam 305 dias para o final de 2019.

Este dia é dedicado a São Rosendo, bispo, e a Santo Albino, bispo.

Nos céus, a Lua encaminha-se para a Fase Nova. Lua Nova, dia 06 de março, às 16:04.

O sol nasceu às 07:09 e o ocaso regista-se às 18:29.

Os nascidos nesta data pertencem ao signo Peixes, destacando-se o compositor polaco Frederic Chopin (1810), o chefe de orquestra norte-americano Glenn Miller (1904), o ator britânico David Niven (1910), o poeta Robert Lowell (1917), a cantora Dinah Shore (1920), o cantor Harry Belafonte (1927) e o ator e realizador Ron Howard (1954).

Nesta data, em 1160, Gualdim Pais fundava a cidade de Tomar. Em 1290, o D. Dinis fundava os Estudos Gerais, que dariam origem à primeira universidade portuguesa. Em 1767, Carlos III expulsava os jesuítas de Espanha. Em 1926, morria o poeta simbolista Camilo Pessanha.

Em 1943, na II Guerra Mundial, a Real Força Aérea Britânica iniciava o bombardeamento da rede ferroviária alemã. Em 1966 a sonda russa Venera 3 aterrava em Vénus.

Em 1981, o ativista irlandês Boby Sands, 27 anos, preso na cadeia de Maze, começava a greve de fome que o levaria à morte, a 05 de maio.

Em 1986, Ingvar Carlsson, vice-primeiro ministro sueco, era nomeado sucessor de Olof Palme, na presidência do Partido Social Democrata e do Governo. Em 1987, um homem de 38 anos matava cinco pessoas praia do Osso da Baleia, na zona de Leiria. Horas mais tarde, na madrugada de dia 02, assassinaria a mulher e a filha mais velha. Em 1989, no rali de Portugal, morria o piloto português Augusto Mendes.

Em 1994, Suécia, Finlândia e Áustria acordavam com os doze Estados-membros as condições para a sua adesão à União Europeia a 01 de janeiro de 1995. Em 1996, o cantor norte-americano Bruce Springsteen vencia a 37.ª edição dos Grammy.

Em 1996, morria o escritor Vergílio Ferreira. Tinha 80 anos. Na mesma data, o presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, convidava Jonas Savimbi para vice-presidente angolano. Em 1998, Rui Silva era medalha de ouro dos 1500 metros nos Campeonatos da Europa de Pista Coberta. No mesmo dia, um violento incêndio destruía grande parte da floresta amazónica.

Em 2001, na primeira visita oficial de um chefe de Estado russo ao Vietname, Vladimir Putin assinava, em Hanói, o acordo de parceria estratégica entre os dois países. Em 2002, saíam de circulação as moedas nacionais dos países da zona euro, nas quais se incluía o escudo Português.

Em 2003, morriam o ator português Camacho Costa, 57 anos, e o jornalista Manuel Pereira Rodrigues, 87 anos. No Paquistão era detido o homem acusado de planear os atentados do 11 de setembro, nos EUA, Khalid Cheik Mohammed.

Em 2004, a criação da Área Metropolitana do Algarve era aprovada pelos autarcas dos 16 municípios da região. No mesmo dia, a polícia espanhola apreendia uma carrinha carregada de explosivos, nos arredores de Madrid. E, na Bélgica, começava o julgamento de Marc Dutroux, por assassínio e abuso sexual de menores.

Em 2005, a Direcção Geral de Saúde ativava o plano de contingência da chamada gripe das aves. E o Prémio da Crítica da Associação Portuguesa dos Críticos Literários era atribuído à escritora Ana Hatherly pelo livro “O Pavão Negro”.

Em 2006, morria, com 51 anos, Fernando Tavares Rodrigues, escritor, sociólogo e jornalista, autor de “O amor (im)possível” e “XXI sonetos de amor”. E o Congresso Nacional Africano (ANC) vencia as eleições autárquicas na África do Sul.

Em 2007, o Governo aprovava a nova legislação do tabaco. Era inaugurada em Viena a Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia, criada em 15 de fevereiro, e era fundado na Guiné-Bissau o Partido Popular Democrático, liderado por Braima Corça Embalo. O investigador Rui Manuel Ferreira Henrique era distinguido com o Prémio Bluepharma/Universidade de Coimbra, com um estudo sobre o cancro da próstata. O poeta, ficcionista, ensaísta e tradutor Vasco Graça Moura recebia o Prémio Vergílio Ferreira 2007, da Universidade de Évora, e o livro “Orgulho e Preconceito”, da escritora Jane Austen, era eleito o melhor romance pelos leitores britânicos. Morria, com 58 anos, Manuel Galrinho Bento, antigo futebolista do Benfica, guarda-redes da seleção portuguesa que conquistou o 3.º lugar no Europeu de França 84.

Em 2008, o escritor Mário Cláudio recebia o Prémio Vergílio Ferreira 2008, da Universidade de Évora. Susana Feitor e João Vieira, ambos do CN Rio Maior, sagravam-se campeões nacionais de marcha, de 20 quilómetros femininos e 50 masculinos, respetivamente, nos Campeonatos de Portugal da disciplina, realizados na Mealhada.

Em 2009, num atentado contra as instalações do Estado-Maior General das Forças Armadas da Guiné-Bissau, morria o chefe de Estado-Maior, general Tagmé Na Waié.

Em 2010, António Domingues de Azevedo era eleito bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, nas primeiras eleições para a instituição. Ramiro Lopes da Silva assumia as funções de diretor executivo adjunto para as Relações Externas do Programa Alimentar Mundial (PAM).

Em 2011, o Presidente da República, Cavaco Silva, promulgava “por imperativo constitucional” o diploma que simplifica o procedimento de mudança de sexo e de nome próprio no registo civil, reiterando que o regime aprovado “padece de graves deficiências de natureza técnico-jurídica”.

Em 2012, morria Lucio Dalla, músico italiano responsável por êxitos internacionais como “Caruso”, em Montreux, na Suíça. Tinha 68 anos.

Em 2015, morria, aos 64 anos, Amadeu Ferreira, considerado um dos maiores escritores e instigadores do mirandês, a segunda língua oficial em Portugal, em Lisboa.

Em 2016, a primeira lei que criminaliza a violência doméstica entrava em vigor na China.

Em 2017, morria, aos 63 anos, Horácio Franco, antigo piloto português de ralis, oito vezes Campeão de Ralis dos Açores e uma vez Campeão Nacional de Ralis Produção. Morria, aos 73 anos, em Glasgow, na Escócia, Tommy Gemmell antigo jogador de futebol escocês, um dos ‘Lisbon Lions’ (Celtic FC) que conquistaram a Taça dos Campeões Europeus de futebol de 1967, em Lisboa.

Em 2018, Ivo Oliveira assegurava a primeira medalha de sempre para Portugal em Campeonatos do Mundo de ciclismo de pista, ao qualificar-se para a final de perseguição individual, em Apeldoorn, na Holanda. Morria, aos 85 anos, Artur Correia, cineasta português. Morria, aos 74 anos, Steven Bochco, produtor e guionista norte-americano, responsável por êxitos como “A Balada de Hill Street”.