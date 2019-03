Médico de baixa obriga a reajustamentos no Centro de Saúde da Camacha

O SESARAM informa, em comunicado, que uma baixa médica, de um médico de família, no Centro de Saúde da Camacha motivou alguns reajustamentos, nomeadamente a transferência de doentes para os outros médicos ou para outras modalidades de atendimento.

Aos utentes é recomendado que procurem uma das várias soluções de atendimento disponíveis, nomeadamente a consulta de recurso e as consultas não programadas e, (perante as situações urgentes, o recurso ao Serviço de Atendimento Urgente disponível no Centro de Saúde de Machico, 24 horas por dia.

Para Abril está prevista a contratação de 12 médicos de família, pelo que o SESARAM prevê uma melhoria da capacidade de resposta nos cuidados de saúde primários.