Mais uma noite tropical com temperaturas acima dos 26 graus no Funchal

Voltou a ser tropical a última noite no Funchal, em particular na ‘baixa’ da cidade, onde a temperatura do ar manteve-se sempre acima dos 20 graus no Observatório Meteorológico do Funchal.

Nesta estação a temperatura mínima na última madrugada foi de 20,3 graus celsius, registados por volta das 2 horas da manhã, quando, uma hora antes, havia atingido os 26,6 graus. Há 48 horas consecutivas que a temperatura do ar no centro do Funchal mantém-se com valores acima dos 20 graus em pleno Inverno.

Esta foi a segunda noite tropical consecutiva – terceira vez este mês de Fevereiro -, sendo que esta segunda-feira promete ser ainda mais quente que os dias anteriores. Às 10 horas a estação do Observatório já marcada 27,6 graus e apenas 13 por cento de taxa relativa de humidade.