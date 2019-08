Houve mais um voo cancelado no Aeroporto Internacional da Madeira devido ao mau tempo no Porto e em Lisboa. Depois do TP 1684 com destino a Lisboa ter ficado em terra e do TP 1691 que devia sair de Lisboa na noite de hoje, pelas 22 horas, também ter sido cancelado, foi a vez do voo da Transavia que deveria chegar à Região às 16h30 de hoje.