Mais um navio de cruzeiro rejeitado no Porto do Funchal

O navio de cruzeiro Mein Schiff 3 esteve ao largo do Funchal, pelas 6 horas, permanecendo até às 7 horas e deverá ter pedido para fundear ou atracar no porto. No entanto, foi recusado.

Segundo a escala do Porto do Funchal, conforme consta no site dos Portos da Madeira, esta operação do navio não era esperada.

O cruzeiro saiu de Tenerife no sábado, ao final da manhã, e chegou ao largo da baía do Funchal, hoje, pelas 06h15, tendo apenas afrouxado a marcha cerca de 5 minutos e retomado de imediato a velocidade de cruzeiro rumo a zona Leste para destino desconhecido.

O DIÁRIO aguarda explicações sobre este caso.