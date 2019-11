Mais 330 lugares para estacionar no Funchal

A cidade do Funchal conta, desde esta quinta feira, 28 de Novembro, com um novo parque de estacionamento na Rua Imperatriz D. Amélia, mais precisamente no piso -3 do hotel Savoy Palace.

O parque, aberto ao público em geral, tem uma capacidade de 330 lugares para viaturas ligeiras - incluindo os destinados a pessoas portadoras de deficiência (2), os lugares de acesso prioritário para grávidas, crianças de colo e idosos (2), assim como, lugares para carros eléctricos (6) e smarts (9).

Este novo espaço funciona em sistema rotativo, com um valor de 1,20 euros por hora. De domingo a quinta-feira, está aberto das 07 à 01 horas, sendo que à sexta-feira, sábado e véspera de feriados, encerra às 03 horas.