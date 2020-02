Madrugada tropicalíssima na Madeira

Apesar de estarmos em pleno estação do Inverno, esta madrugada a Madeira registou temperaturas do ar bastante elevadas, tendo o valor extremo ultrapassado os 26 graus centígrados. Foi uma autêntica noite tropical tanto a Sul como a Norte e até em Porto Santo. A temperatura máxima absoluta registada antes de amanhecer foi sentida na Ponta do Sol/Lugar de Baixo, atingindo os 26,3ºC, às 06:20. Nesta localidade a mínima não desceu dos 22,5ºC.

No que diz respeito à temperatura máxima registada a partir da meia-noite, seguiram-se: São Vicente (25,0ºC), Funchal/Observatório (24,9ºC), Funchal/Lido (24,2ºC), Ponta do Pargo (23,4ºC), Santa Cruz/Aeroporto (22,9ºC), Ponta de São Jorge (22,6ºC), Porto Santo (21,7ºC), Porto Moniz (21,6ºC), Quinta Grande, Prazeres e Santana (21,4ºC) e Monte (20,0ºC).

Foi entre as 05 e as 06 da manhã que ocorreu o pico de calor nocturno.

Algumas destas mantiveram-se toda a noite acima dos 20 graus. Além do forno que foi o Lugar de Baixo, as mínimas no Funchal e na Ponta do Pargo foi superior a 21 graus, e na Ponta de São Jorge ligeiramente acima dos 20 graus.