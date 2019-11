Madeirenses tomam mais antibióticos do que a média nacional

Em 2018 foram prescritas quase 250 mil embalagens de antibióticos na Madeira. A média regional é superior à nacional e à europeia. O tema surge em grande destaque na edição deste domingo do DIÁRIO. A reportagem sobre este assunto revela, contudo, um aspecto positivo. No meio hospitalar, as taxas de resistência a estes medicamentos continuam a baixar, embora haja ainda um longo caminho a percorrer.

A maior foto na primeira página ilustra o momento de encerramento do 45.º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), onde se confirmou que a cooperação é uma das soluções para o Turismo. Os empresários apresentaram propostas para a estratégia regional e o secretário Eduardo Jesus salientou que as reuniões com ‘players’ vão contribuir encontrar soluções para os problemas do sector.

“Não faço candidaturas coligado com o PSD” é a afirmação de Dinarte Fernandes, novo presidente da Câmara de Santana, que diz ao DIÁRIO que a pasta de Teófilo Cunha no Governo não é a mais adequada e admite se candidatar em 2021 apenas pelo CDS ou como independente.

Uma reportagem sobre o negócio legal e com muita procura de produtos com cannabis na Madeira e a data da Semana do Mar 2020 são outras notícias com chamada à primeira página.