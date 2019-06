MadeiraShopping celebra Dia da Região com ofertas aos primeiros 600 visitantes

O MadeiraShopping associa-se ao Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirense, que se celebra no próximo dia 1 de Julho, oferecendo uma lembrança aos primeiros 600 visitantes do Centro.

No ano em que se comemora os 600 anos do descobrimento da Madeira e Porto Santo, a ideia é assinalar a data de uma forma inesquecível.

Assim, das ofertas fazem parte produtos típicos da região: uma miniatura de vinho da Madeira, broas de mel, miniatura de bolo de mel, um saco de pano e um marcador de livro comemorativos dos 600 anos, sendo a oferta limitada ao ‘stock’ existente.

Para aproveitar esta oferta gratuita, basta passar pelo balcão que será montado junto ao quiosque de café no piso 0 do shopping.

Os 600 anos simbolizam, para todos os habitantes da Região, um marco histórico, e uma conquista permanente, resultante de um esforço em manter tradições.

Com esta iniciativa, o MadeiraShopping dá “palco” ao projecto desportivo organizado pela Direcção Regional de Educação, destacando a sua importância e sensibilizando todos os visitantes para o papel do desporto e do exercício físico no nosso dia-a-dia.