‘Madeira Somos nós’ com concurso no Instagram

No âmbito da campanha de sensibilização para o Turismo ‘Madeira Somos Nós’, integrada no Programa de Comemorações dos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas da Madeira e Porto Santo, encontra-se a decorrer, na plataforma Instagram, até às 23h59 do próximo dia 28 de Junho, o passatempo ‘#madeirasomosnós’.

Um passatempo no qual qualquer pessoa, residente na Região e com mais de 12 anos, pode participar, publicando, no seu perfil, em modo público e sem limite de publicações, uma foto do seu concelho com cariz turístico e promovendo-a, seja uma paisagem, uma actividade, um restaurante ou outro registo identificativo da localidade em causa.

Para participar, as fotos têm de ter as hashtags’ #madeirasomosnos’ e a hashtag com o nome do concelho (ex:’#calhet’a) e um título. Os critérios de selecção passam pela estética, originalidade da imagem, eficácia de comunicação e o número de ‘gostos’, sendo que todas as fotos com mais de dez ‘gostos’ serão consideradas a concurso. São também consideradas a concurso todas as fotos publicadas a partir de 1 de Maio de 2019 com estes requisitos. O prazo das votações decorre neste intervalo de tempo.

Através deste passatempo, pretende-se que cada concelho seja promovido na primeira pessoa e através do olhar dos seus residentes. Os prémios (três por concelho, primeiro, segundo e terceiro) envolvem experiências turísticas na nossa Região e ainda kits promocionais alusivos às Comemorações dos 600 Anos que serão anunciados no evento público que decorre, na Praça do Povo, pelas 19 horas do dia 29 de Junho, havendo também uma sessão no Porto Santo, no dia seguinte, no Centro Cultural e de Congressos, pelas 20h30.

Relembre-se, por fim, que o ‘Madeira Somos Nós’ – uma campanha inédita, de sensibilização para o Turismo, dirigida aos alunos do 9º Ano de toda a Região – visa sensibilizar para a importância, tradição e história que esta actividade tem na Madeira e Porto Santo.