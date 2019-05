Madeira sempre desenvolveu esforços para estreitar laços com as colónias de emigrantes

O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, participou, em representação do Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, na Sessão de Encerramento do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas, que se realizou na tarde desta sexta-feira, 31 de Maio, na Biblioteca da Assembleia da República.

Na oportunidade, Jorge Carvalho, que superintende a pasta das Comunidades Madeirenses, relevou o facto de a Região Autónoma sempre ter desenvolvido esforços para estreitar os laços com as colónias de emigrantes e seus descendentes espalhados pelos diferentes continentes.

O governante madeirense destacou ainda a importância do acompanhamento dos conselheiros das Comunidades Portuguesas, nas quais se inserem as Madeirenses, ciente do inestimável contributo que os mesmos emprestam à afirmação e ao desenvolvimento económico de Portugal.

As diversas iniciativas realizadas ao longo dos anos, de que o II Encontro Intercalar dos Investidores da Diáspora é o exemplo mais recente, foram referidas como prova de reconhecimento da importância da relação entre a Região e as comunidades espalhadas pelo mundo.

O acompanhamento da situação na Venezuela e os esforços para o melhor enquadramento das solicitações de diversa natureza que têm sido apresentadas pelas colónias de emigrantes portugueses, a maioria dos quais com origem na Madeira, foram apresentados como espaço de uma cooperação profícua entre o Governo Regional e a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas.