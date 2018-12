Madeira regista hoje mais um dia quente

O Arquipélago da Madeira terá hoje um dia de céu pouco nublado, aumentando temporariamente a nebulosidade por nuvens altas. É esta a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para a Região que aponta ainda para esta quinta-feira, 6 de Dezembro, vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante leste, soprando moderado a forte (até 45 km/h) nas terras altas e zonas montanhosas.

O mesmo cenário é esperado na capital madeirense. De acordo com a meteorologista Paula Leitão, para o Funchal haverá poucas nuvens e vento fraco a moderado (10 a 25 km/h) do quadrante leste. A temperatura máxima será de 24º C

Estado do mar:

Costa Norte: Ondas de noroeste com 2 a 2,5 metros, passando gradualmente a ondas de nordeste 1,5 a 2 metros.

Costa Sul: Ondas de sudoeste com 1 a 1,5 metros, passando gradualmente a ondas de sueste.

Temperatura da água do mar: 20º C