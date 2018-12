Há 150 anos que as temperaturas não atingiam valores tão altos como hoje, no mês de Dezembro. Tal como se previu com o calor sentido esta manhã, às 12h10 a Madeira atingiu os 26,5º C, uma temperatura recorde para este mês de Inverno, a poucos dias do Natal.

Os valores foram registados na estação do Observatório Meteorológico do Funchal.